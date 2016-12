Declaraţie ONG-uri mass-media: Agresarea lui Oleg Brega este un caz ieşit din comun

ONG DE MEDIA: AGRESAREA LUI OLEG BREGA ESTE UN CAZ IEŞIT DIN COMUN Sase organizatii neguvernamentale de media din Moldova si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu agresarea, la 29 iulie, a jurnalistului Oleg Brega, in timpul unei investigatii pe care o facea la Universitatea Slavona din Moldova.

MONITOR MEDIA , 2 august 2011, 14:34

Organizatiile respective califica, intr-o declaratie de presa, acest caz drept unul iesit din comun si intolerabil intr-o societate democratica.

„In conditiile in care o institutie privata ofera servicii publice, aceasta ar trebui sa fie transparenta si sa nu ingradeasca accesul publicului", se mentioneaza in declaratia citata.

Semnatarii declaratiei cer institutiilor de drept sa investigheze cazul in mod obiectiv si transparent si sa sanctioneze agresorii.

Jurnalistul Oleg Brega (Jurnal TV) a fost agresat la 29 iulie in incinta Universitatii Slavone din Chisinau de catre un responsabil al institutiei si un angajat al pazei, dupa care a fost sechestrat timp de circa 30 de minute. Oleg Brega venise la institutia de invatamant sa investigheze cazul unei studente careia administratia ii refuza sa-i restituie actele dupa ce aceasta a anuntat ca nu mai doreste sa-si continue studiile. Cativa angajati ai universitatii i-au interzis lui Brega sa filmeze in incinta Universitatii Slavone din Chisinau, iar directorul executiv al institutiei - Andrei Babenko, a lovit in camera de filmat si, respectiv, in jurnalist. Brega a fost sechestrat intr-un birou fara a i se permite sa plece sub pretextul ca nu s-a legitimat si a filmat intr-o institutie de invatamant privata.

Ulterior, directorul executiv al Universitatii Slavone, Andrei Babenko, a negat faptul ca l-ar fi lovit pe jurnalist. El a spus ca imaginile in care este surprins cum loveste in camera jurnalistului ar fi un trucaj.