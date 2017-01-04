Медиакритика
Комментарии
Сергей Афанасенко: История человека с неограниченными возможностями
Мир равных возможностей
Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание
Centrul pentru Jur... 8 августа 2011 г., 15:15
Доводим до вашего сведения, что с сентября 2011 года информационный портал Moldova Azi меняет свой формат и содержание.
Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии
Info-Prim Neo 4 августа 2011 г., 13:43
Более 3 тысяч выпускников столпились вчера, 3 августа, у бывшего консульства Румынии по улице Влайку Пыркэлаб столицы для того, чтобы добиться места для учебы в Румынии.
Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев
Info-Prim Neo 3 августа 2011 г., 15:27
Бюджет муниципия Кишинэу на следующий год возрастет на 26%. По словам вицепримара Михая Фуртунэ наибольшие поступления составит подоходный налог с юридических лиц.
События
|
Днестр - река жизни, Марина Киреева/Александр Петков, 24 июня 2011 г., 16:40
Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными
Info-Prim Neo 2 августа 2011 г., 14:54
На 105 стипендий, предлагаемых украинским государством молодым людям из Республики Молдова, нашлось всего 56 претендентов. В прошлом году ситуация складывалась похожим образом, тогда также не были заняты все предложенные места.
Kommersant: Неторжественные итоги
Kommersant «... 1 августа 2011 г., 14:08
Первая весенне-летняя сессия парламента, избранного 28 ноября 2010 года, завершилась чередой скандалов, отмечает сайт Коммерсант (Ъ-MD).
Другие новости
|ПОГОДА: Сегодня
|
max
°
min
°
|
max
°
min
°
|
max
°
min
°
Йон Маноле
Председатель "Promo-Lex"
Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Отчет №4: Мониторинг СМИ в период избирательной кампании по всеобщим местным выборам 5 июня 2011 года
Центр независимой журналистики представляет четвертый отчет о результатах мониторинга освещения кампании по всеобщим местным выборам, проведенного в рамках Гражданской коалиции за свободные и честные выборы. Результаты наблюдения свидетельствуют, что в период 30 мая-12 июня 2011 года обозреваемые СМИ подошли к освещению выборов с различных позиций, а некоторые из них допустили отклонения от этических и деонтологических принципов.
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.