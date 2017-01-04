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Общество

Сергей Афанасенко: История человека с неограниченными возможностями

Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева
Сергей Афанасенко - вице-президент паралимпийского комитета РМ, президент ассоциации инвалидов «Invaport», экс-депутат парламента Молдовы.
Общество

Мир равных возможностей

Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева
Яркие дни молодости, насыщенные жизнью! Ему 22 года. Он счастлив! Он хочет творить. Он хочет изменить мир к лучшему. Он в центре внимания. Он лидер. И вдруг… Несчастный случай… Бытовая травма… Он упал с небольшой высоты в 1,5 метра спиной на ступеньки… И этого было достаточно…
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Новости дня 4 января 2017 г.

Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание

Centrul pentru Jur... 8 августа 2011 г., 15:15

Доводим до вашего сведения, что с сентября 2011 года информационный портал Moldova Azi меняет свой формат и содержание.

Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии

Info-Prim Neo 4 августа 2011 г., 13:43

Более 3 тысяч выпускников столпились вчера, 3 августа, у бывшего консульства Румынии по улице Влайку Пыркэлаб столицы для того, чтобы добиться места для учебы в Румынии.

Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев

Info-Prim Neo 3 августа 2011 г., 15:27

Бюджет муниципия Кишинэу на следующий год возрастет на 26%. По словам вицепримара Михая Фуртунэ наибольшие поступления составит подоходный налог с юридических лиц.

События

Все события
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Днестр - река жизни, Марина Киреева/Александр Петков, 24 июня 2011 г., 16:40
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Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными

Info-Prim Neo 2 августа 2011 г., 14:54

На 105 стипендий, предлагаемых украинским государством молодым людям из Республики Молдова, нашлось всего 56 претендентов. В прошлом году ситуация складывалась похожим образом, тогда также не были заняты все предложенные места.

Kommersant: Неторжественные итоги

Kommersant «... 1 августа 2011 г., 14:08

Первая весенне-летняя сессия парламента, избранного 28 ноября 2010 года, завершилась чередой скандалов, отмечает сайт Коммерсант (Ъ-MD).

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Йон Маноле

Председатель "Promo-Lex"

Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

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Заявление дня

Отчет №4: Мониторинг СМИ в период избирательной кампании по всеобщим местным выборам 5 июня 2011 года

Центр независимой журналистики представляет четвертый отчет о результатах мониторинга освещения кампании по всеобщим местным выборам, проведенного в рамках Гражданской коалиции за свободные и честные выборы. Результаты наблюдения свидетельствуют, что в период 30 мая-12 июня 2011 года обозреваемые СМИ подошли к освещению выборов с различных позиций, а некоторые из них допустили отклонения от этических и деонтологических принципов.

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Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN), 28 февраля 2011 г.

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

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