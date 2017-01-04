Доводим до вашего сведения, что с сентября 2011 года информационный портал Moldova Azi меняет свой формат и содержание.

Более 3 тысяч выпускников столпились вчера, 3 августа, у бывшего консульства Румынии по улице Влайку Пыркэлаб столицы для того, чтобы добиться места для учебы в Румынии.

Бюджет муниципия Кишинэу на следующий год возрастет на 26%. По словам вицепримара Михая Фуртунэ наибольшие поступления составит подоходный налог с юридических лиц.

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