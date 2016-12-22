Европейский союз оказывает Тирасполю помощь на тех же условиях, как и всей Молдове, Дирк Шубель

Европейский союз предоставляет приднестровскому региону поддержку на тех же условиях, как и всей Республике Молдова, заявил в ходе брифинга руководитель Делегации ЕС в Молдове Дирк Шубель. Европейский дипломат опроверг таким образом спекуляции о том, будто приднестровский регион получает помощь на более льготных условиях.

Info-Prim Neo , 27 июля 2011 г., 15:17

"У нас одинаковые условия для предоставления поддержки как Приднестровью, так и другим регионам. Тем более, существует еще одно дополнительное условие, а именно элемент укрепления доверия между двумя берегами Днестра. Это означает, что молдавская сторона должна быть очень активно задействована, должна участвовать во всех проектах, предназначенных для Приднестровья. И могу вам сказать, что в рамках проектов, которые мы реализовали в Приднестровье, наши деньги очень четко использовались именно на те цели, на которые и были запланированы первоначальны. Чтобы подытожить: у нас равные условия оказания поддержки для всего мира, и это касается и Приднестровья", - заключил Дирк Шубель.

Говоря о причинах невозобновления официальных переговоров в формате „5+2", руководитель Делегации ЕС в Молдове указал на отсутствие желания со стороны всех партнеров по диалогу. "Действительно, этот формат "5+2", который, кстати, был сформирован только в 2005 году, не функционировал, возможно, так эффективно, как того ожидали его авторы. И все же я считаю, что главные действующие лица, которые затронуты данным аспектом, причастны к соответствующему формату. В этих условиях необходимо желание всех партнеров, чтобы добиться желаемых результатов. И я бы сказал, не заметно, чтобы у всех было на данный момент желание. В ходе последних неформальных дискуссий в формате "5+2" нас заверили, что существует желание со стороны всех партнеров. Сейчас это надо доказать, подтвердить реальными действиями", - подчеркнул европейский дипломат.

Дирк Шубель выразил надежду, что грядущие президентские выборы в Российской Федерации не замедлят процесс переговоров по урегулированию приднестровского конфликта. "Россия является частью команды переговорщиков в формате "5+2". Предвыборная ситуация никогда не идеальна, однако это неизбежно, выборы неизбежны. При все при этом, Россия столь же заинтересована двигаться вперед в данной сфере, поэтому мы надеемся, что предвыборная ситуация не помешает возобновлению официальных переговоров в данном формате", - сказала руководитель Делегации ЕС в Республике Молдова.

Дирк Шубель считает, что в рамках официальных переговоров будет достигнут прогресс, учитывая те прогрессы, которые были обеспечены на протяжении последнего года "в рамках дискуссий, пускай не официальных, но все-таки прямых".

"Не секрет, мы очень рассчитывали, что вместе с остальными партнерами по формату "5+2" на заседании 21 июня в Москве нам удастся придать официальную силу этим переговорам. В то же время мы добились определенных достаточно многообещающих подвижек, например, возобновилась футбольная дипломатия между премьер-министром Молдовы Филатом и господином Смирновым. И я был рад видеть, что сразу после этой встречи основные переговорщики, господа Ястребчак и Карпов, снова встретились в Бендер, чтобы обсудить ряд аспектов, касающихся обоих берегов Днестра. Европейский союз будет очень рад, если в результате этих бесед удастся возобновить железнодорожные грузовые перевозки через Приднестровье к Одессе и, возможно, до других пунктов назначения, равно как и восстановить телефонную связь. Мы готовы, и в этом случае будем рядом, продолжим оказывать свою поддержку", - пообещал глава Делегации Европейского союза в Республике Молдова Дирк Шубель.

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