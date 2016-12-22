В Молдове газ для населения в 3,5 раза дешевле, чем в Швеции

Среди 32-ух стран Европы Молдова заняла 26-е место по величине тарифа на природный газ для населения.

Info-Prim Neo , 27 июля 2011 г., 15:36

Цитируя сообщение российских СМИ, меньше всего за газ платят бытовые потребители Казахстана, которым один его кубометр обходится в 2,1 российского рубля. В Молдове населению газ обходится в 12,9 российского рубля.

После Казахстана самый низкий тариф на газ в Украине - 3,3 российского рубля. За ней следуют Россия - 3,7 рубля, Белоруссия - 4,7 рубля.

В Швеции стоимость газа населению обходится в 12 раз дороже, чем в России, составляя 45,5 рублей. За ней следует Дания, население которой оплачивает газ в эквиваленте к российской валюте в размере 45,2 рубля. Замыкает тройку лидеров по дороговизне газа Италия, где один его кубометр стоит 32,8 рубля.

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