- Сергей Афанасенко: История человека с неограниченными возможностями, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:42
- Мир равных возможностей, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:34
- Профессия – дело нужное!?, Ecaterina Manita/Tatiana Crăciun, 27 июня 2011 г., 11:43
- Как дела, cтудент?, Екатерина Терзи/Людмила Руцинская, 24 июня 2011 г., 11:21
- Дать второй шанс, Алла Бюк, газета «Панорама», 23 июня 2011 г., 11:26
- Жизнь на обочине, Ирина Колойденко, газета «Караван», Приднестровье, 23 июня 2011 г., 11:18
Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
В Молдове газ для населения в 3,5 раза дешевле, чем в Швеции
- Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание, Centrul pentru Jurnalism Independent, 8 августа 2011 г., 15:15
- Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии, Info-Prim Neo, 4 августа 2011 г., 13:43
- Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев, Info-Prim Neo, 3 августа 2011 г., 15:27
- Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными, Info-Prim Neo, 2 августа 2011 г., 14:54
- Kommersant: Неторжественные итоги, Kommersant «Ъ-MD», 1 августа 2011 г., 14:08
- Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO, Info-Prim Neo, 1 августа 2011 г., 13:50
Цитируя сообщение российских СМИ, меньше всего за газ платят бытовые потребители Казахстана, которым один его кубометр обходится в 2,1 российского рубля. В Молдове населению газ обходится в 12,9 российского рубля.
После Казахстана самый низкий тариф на газ в Украине - 3,3 российского рубля. За ней следуют Россия - 3,7 рубля, Белоруссия - 4,7 рубля.
В Швеции стоимость газа населению обходится в 12 раз дороже, чем в России, составляя 45,5 рублей. За ней следует Дания, население которой оплачивает газ в эквиваленте к российской валюте в размере 45,2 рубля. Замыкает тройку лидеров по дороговизне газа Италия, где один его кубометр стоит 32,8 рубля.
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