Реклама алкогольных напитков будет запрещена

Реклама алкогольных напитков, в том числе пива, на радио и телевидении, а также внешняя реклама будет запрещена. Соответствующие поправки к Закону о рекламе были утверждены на заседании правительства в среду, 27 июля.

Info-Prim Neo , 28 июля 2011 г., 10:39

В основу этих поправок легла законодательная инициатива депутата ДПМ Валериу Гума. В представленном парламентарием варианте предлагалось запретить рекламу напитков с содержанием алкоголя выше 25 процентов и только в дневное время.

"Учитывая, что Министерство здравоохранения ставит задачу продвигать в Республике Молдова здоровый образ и бороться с вредными для здоровья явлениями, мы расширили положения, включив и алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 25 процентов, то есть пиво. Вместе с тем реклама алкоголя должна быть запрещена на протяжении всех 24 часов", - заявил министр здравоохранения Андрей Усатый.

Как отметил министр, по международным оценкам, 60 процентов молодых людей попадают под влияние рекламы алкогольных напитков, в частности пива. Андрей Усатый добавил, что спиртное - это основная причина алкогольных психозов, гепатитов, циррозов печени и смертности в результате несчастных случаев. В этом контексте Министерство здравоохранения в скором времени предложит новую стратегию по борьбе с алкоголизмом.

На просьбу прессы прокомментировать этот проект, председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ЛДПМ Вячеслав Ионицэ заявил, что приветствует данную инициативу, в том числе запрет рекламы пива. Парламентарий добавил, что всегда положительно относился к повышению налогов на спиртное и сигареты.

Для вступления в силу утвержденный правительством проект должен быть поддержан парламентом.

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