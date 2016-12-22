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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Реклама алкогольных напитков будет запрещена
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В основу этих поправок легла законодательная инициатива депутата ДПМ Валериу Гума. В представленном парламентарием варианте предлагалось запретить рекламу напитков с содержанием алкоголя выше 25 процентов и только в дневное время.
"Учитывая, что Министерство здравоохранения ставит задачу продвигать в Республике Молдова здоровый образ и бороться с вредными для здоровья явлениями, мы расширили положения, включив и алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 25 процентов, то есть пиво. Вместе с тем реклама алкоголя должна быть запрещена на протяжении всех 24 часов", - заявил министр здравоохранения Андрей Усатый.
Как отметил министр, по международным оценкам, 60 процентов молодых людей попадают под влияние рекламы алкогольных напитков, в частности пива. Андрей Усатый добавил, что спиртное - это основная причина алкогольных психозов, гепатитов, циррозов печени и смертности в результате несчастных случаев. В этом контексте Министерство здравоохранения в скором времени предложит новую стратегию по борьбе с алкоголизмом.
На просьбу прессы прокомментировать этот проект, председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ЛДПМ Вячеслав Ионицэ заявил, что приветствует данную инициативу, в том числе запрет рекламы пива. Парламентарий добавил, что всегда положительно относился к повышению налогов на спиртное и сигареты.
Для вступления в силу утвержденный правительством проект должен быть поддержан парламентом.
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