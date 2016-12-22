8 000 евро - за легализацию незаконного строительства

Директор столичной фирмы был задержан с поличным сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) по подозрению в извлечении выгоды из влияния, передает Info-Prim Neo со ссылкой на сообщение для прессы ЦБЭПК.

Info-Prim Neo , 28 июля 2011 г., 10:51

По данным ЦБЭПК, мужчина вымогал и получил 2 000 евро за то, чтобы оказать влияние на чиновников Агентства земельных отношений и кадастра и других уполномоченных органов, чтобы получить документы, легализующие незаконное строительство по столичной улице Студенцилор.

В результате оперативно следственных мер директор фирмы был задержан в офисе по улице Чеукарь при получении 2 000 евро с пометкой „mită CCCEC" /"взятка ЦБЭПК"/.

По информации Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, 14 июня под контролем сотрудников ЦБЭПК в рамках того же уголовного дела директору были переданы другие 2 000 евро, эти действия были документированы с помощью специальной техники.

Таким образом, директор получил 4 000 евро, в целом же он вымогал 8 000 евро.

По данному случаю возбуждено уголовное дело на основании статьи об извлечении выгоды из влияния. Данный тип преступления наказывается штрафом в размере от 20 000 леев до 60 000 леев или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

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