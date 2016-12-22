Правила въезда в Молдову для граждан снг останутся неизменными

Почетный председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ), лидер парламентской фракции ДПМ Дмитрий Дьяков заявил, что "правила въезда в Молдову для граждан стран СНГ останутся неизменными".

INFOTAG , 28 июля 2011 г., 11:16

Он выразил недоумение "истерией, которые подняли некоторые СМИ в Молдове и за ее пределами в связи с принятым парламентом в первом чтении законом о государственной границе".

"Закон не упрощает, но и не ужесточает правила въезда в страну для иностранцев. Эти правила существуют и действуют, теперь они обретают законную силу. Кстати, это делается и для того, чтобы исключить "человеческий фактор" - возможные злоупотребления со стороны пограничников. Закон четко оговаривает, что они могут потребовать, а что - нет", - сказал Дьяков.

Он напомнил, что "Молдова находится на этапе активных переговоров по либерализации визового режима со странами Евросоюза и добивается отмены виз для молдавских граждан при въезде в ЕС".

"Естественно, что существуют определенные условия. Мы также должны обезопасить свою территорию, которая в последнее время используется в качестве транзита для нелегально въезда в ЕС, с которым Молдова имеет непосредственную границу посте вступления Румынии в Евросоюз. Но это никак не означает, что меняются правила, которые Молдова установила со странами СНГ", - отметил Дьяков.

Отвечая на вопрос о перечне дополнительных документов, которые могут потребовать у иностранцев "для обоснования цели их въезда" в страну, Дьяков сказал, что "это правило существовало и до сих пор".

"Это никак не означает, что пограничники будут требовать у всех полный перечень документов. Только в том случае, если возникают какие-то подозрения относительно личности гражданина и цели поездки, то пограничники могут выяснять цель поездки, проверить бронирование отеля и т.д. Это правило существует везде и оговорено международными конвенциями", - сказал лидер ДПМ.

В то же время, он отметил, что, при принятии закона в первом чтении наибольшие споры вызвала именно ст.17, оговаривающая список документов, которые имеют право потребовать пограничники.

"Законопроект еще никто не видел, но все начали критиковать. Очевидно, что эта кампания инспирирована определенными силами из Молдовы. Нам еще предстоит принять законопроект во втором чтении, с постатейным обсуждением. Я уверен, что все прояснится, станет очевидно, что кто-то очень хотел в очередной раз поднять бурю в стакане воды", - сказал Дьяков.

Законопроект предусматривает преобразование Пограничной службы в Пограничную полицию и определяет компетенцию полицейских, который будут работать на пунктах въезда в страну. Среди прочего, он оговаривает, что, в зависимости от цели поездки (частной, деловой, туристической) полицейские могут потребовать предъявить документы для обоснования цели приезда. Это могут быть приглашение от организации или частного лица, туристический ваучер, бронь отеля, обратный билет, программа и описание политических, культурных, научных и спортивных мероприятий, в которых намерен принять участие въезжающий.

Пресс-секретарь посольства России в Молдове Михаил Мальков заявил в среду в газете "КП в Молдове", что "пока рано обсуждать эту тему".

"Если появится официальная реакция Москвы на ужесточение правил въезда на территорию Молдавии, то молдавская сторона и общественность обязательно будут об этом уведомлены. Но, как можно говорить об этом законе, когда он еще не принят парламентом? Это раз. И два: никто еще и текста закона не видел! В общем, пока рано говорить на эту тему", - сказал Мальков.

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