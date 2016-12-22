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22 декабря 2016 г.
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Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

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Экономика

Парламентская комиссия изучит политику тарифов на газ

Постоянное бюро парламента приняло решение сформировать специальную комиссию, которой будет поручено изучить политику расчета тарифов на природный газ. Комиссия будет создана при постоянной Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
Info-Prim Neo, 28 июля 2011 г., 11:20

"Мы хотим узнать, как оказались возможными игра на валютных курсах и исчезавшие финансовые прибыли", - заявил председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ по завершении заседания Постоянного бюро законодательного органа, передает Info-Prim Neo.

Парламентская комиссия по случаю "Молдовагаз" создавалась и в прошлом году, однако она завершила свою деятельность, поскольку законодательный орган был распущен и были организованы досрочные парламентские выборы 28 ноября 2010 года.

"Молдовагаз" подозревается в обмане клиентов через свой столичный филиал. Национальное агентство по регулированию в энергетике подозревает, что ООО „Chişinău-Gaz" сознательно завышал цифры в счетах потребителей, чтобы покрыть определенные затраты.

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