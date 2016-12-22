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- Мир равных возможностей, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:34
- Профессия – дело нужное!?, Ecaterina Manita/Tatiana Crăciun, 27 июня 2011 г., 11:43
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- Дать второй шанс, Алла Бюк, газета «Панорама», 23 июня 2011 г., 11:26
- Жизнь на обочине, Ирина Колойденко, газета «Караван», Приднестровье, 23 июня 2011 г., 11:18
Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Парламентская комиссия изучит политику тарифов на газ
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- Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев, Info-Prim Neo, 3 августа 2011 г., 15:27
- Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными, Info-Prim Neo, 2 августа 2011 г., 14:54
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- Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO, Info-Prim Neo, 1 августа 2011 г., 13:50
"Мы хотим узнать, как оказались возможными игра на валютных курсах и исчезавшие финансовые прибыли", - заявил председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ по завершении заседания Постоянного бюро законодательного органа, передает Info-Prim Neo.
Парламентская комиссия по случаю "Молдовагаз" создавалась и в прошлом году, однако она завершила свою деятельность, поскольку законодательный орган был распущен и были организованы досрочные парламентские выборы 28 ноября 2010 года.
"Молдовагаз" подозревается в обмане клиентов через свой столичный филиал. Национальное агентство по регулированию в энергетике подозревает, что ООО „Chişinău-Gaz" сознательно завышал цифры в счетах потребителей, чтобы покрыть определенные затраты.
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