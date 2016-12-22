- Сергей Афанасенко: История человека с неограниченными возможностями, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:42
- Мир равных возможностей, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:34
- Профессия – дело нужное!?, Ecaterina Manita/Tatiana Crăciun, 27 июня 2011 г., 11:43
- Как дела, cтудент?, Екатерина Терзи/Людмила Руцинская, 24 июня 2011 г., 11:21
- Дать второй шанс, Алла Бюк, газета «Панорама», 23 июня 2011 г., 11:26
- Жизнь на обочине, Ирина Колойденко, газета «Караван», Приднестровье, 23 июня 2011 г., 11:18
Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Демонстрация знамени Штефана чел Маре обойдется в 300 тыс. леев
- Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание, Centrul pentru Jurnalism Independent, 8 августа 2011 г., 15:15
- Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии, Info-Prim Neo, 4 августа 2011 г., 13:43
- Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев, Info-Prim Neo, 3 августа 2011 г., 15:27
- Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными, Info-Prim Neo, 2 августа 2011 г., 14:54
- Kommersant: Неторжественные итоги, Kommersant «Ъ-MD», 1 августа 2011 г., 14:08
- Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO, Info-Prim Neo, 1 августа 2011 г., 13:50
Вице-министр культуры Георге Костика отметил, что знамя будет выставлено в Национальном музее истории и археологии Молдовы - с 24 августа по 12 сентября.
МВД совместно с министерством культуры примут меры по обеспечению безопасности и сохранности реликвии в соответствии с контрактом о заимствовании, заключенном Национальным музеем истории Румынии и Национальным музеем истории и археологии РМ.
Доставку реликвии по маршруту Бухарест-Кишинев-Бухарест осуществит румынская сторона на специальном самолете. Расходы, связанные со страхованием и транспортировкой в Кишинев знамени, возьмет на себя румынская сторона через Румынский институт культуры Mihai Eminescu.
"Доставка в РМ знамени Штефана чел Маре и его показ в музее - событие для РМ", - отметил Костика.
Экспонат, представляющий национальное наследие, это господарский литургический стяг, использовавшийся в религиозных церемониях во время правления Штефана чел Маре (1457-1504 гг.).
Он вышит в XV веке в византийской технике. Работа выполнена на шелковой основе с льняной подкладкой. Штефан чел Маре принес Знамя в дар Зографскому монастырю на Святой Горе Афон. В 1917 г. реликвия вернулась в Румынию. Реставрация знамени длилась семь лет, а в июле 2011 г. оно впервые было выставлено в Национальном музее истории Румынии. Это знамя - уникальная реликвия, которая застрахована на 7,5 млн. евро. Знамя Штефана чел Маре будет доставлено в Кишинев по инициативе премьер-министра Владимира Филата.
© 2011 ИНФОТАГ all rights reserved