Демонстрация знамени Штефана чел Маре обойдется в 300 тыс. леев

Обеспечение условий для выставления в Кишиневе знамени Штефана чел Маре по случаю 20-летия независимости РМ обойдется правительству в 294 тыс. леев. Данные средства будут выделены из резервного фонда правительства.

INFOTAG , 28 июля 2011 г., 11:47

Вице-министр культуры Георге Костика отметил, что знамя будет выставлено в Национальном музее истории и археологии Молдовы - с 24 августа по 12 сентября.

МВД совместно с министерством культуры примут меры по обеспечению безопасности и сохранности реликвии в соответствии с контрактом о заимствовании, заключенном Национальным музеем истории Румынии и Национальным музеем истории и археологии РМ.

Доставку реликвии по маршруту Бухарест-Кишинев-Бухарест осуществит румынская сторона на специальном самолете. Расходы, связанные со страхованием и транспортировкой в Кишинев знамени, возьмет на себя румынская сторона через Румынский институт культуры Mihai Eminescu.

"Доставка в РМ знамени Штефана чел Маре и его показ в музее - событие для РМ", - отметил Костика.

Экспонат, представляющий национальное наследие, это господарский литургический стяг, использовавшийся в религиозных церемониях во время правления Штефана чел Маре (1457-1504 гг.).

Он вышит в XV веке в византийской технике. Работа выполнена на шелковой основе с льняной подкладкой. Штефан чел Маре принес Знамя в дар Зографскому монастырю на Святой Горе Афон. В 1917 г. реликвия вернулась в Румынию. Реставрация знамени длилась семь лет, а в июле 2011 г. оно впервые было выставлено в Национальном музее истории Румынии. Это знамя - уникальная реликвия, которая застрахована на 7,5 млн. евро. Знамя Штефана чел Маре будет доставлено в Кишинев по инициативе премьер-министра Владимира Филата.

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