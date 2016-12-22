Войска карабинеров будут дислоцированы в районах для поддержания общественного порядка

В районах республики будут дислоцированы войска карабинеров, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка. Об этом министр внутренних дел Алексей Ройбу объявил на ежеквартальном заседании министерства.

Info-Prim Neo , 28 июля 2011 г., 11:55

В ходе заседания было отмечено, что за последние полгода вырос уровень уличной преступности. Вместе с тем участились и разбойные нападения на лидеров крестьянских хозяйств и зажиточных людей на севере Молдовы.

"Предупреждение случаев уличной преступности зависит в первую очередь от патрульно-постовых групп, которые в последнее время были отозваны. Вот почему департамент коррупции и департамент карабинеров должны выработать план действий по борьбе с уличной преступностью, распределив силы по надзору над общественным порядком на улицах", - заявил министр Алексей Ройбу.

Заместитель министра внутренних дел Юрие Кептэнару сообщил, что с расширением Европейского союза до границы с Республикой Молдова бывшие члены ряда преступных групп направились в страны ЕС. Преступные действия предпринимаются как против соотечественников, работающих за рубежом, так и против оставшихся в стране граждан, констатировал Юрие Кептэнару.

Согласно данным МВД, за первую половину этого года было ликвидировано 40 преступных групп, занимавшихся шантажом, заказными убийствами, грабежами, торговлей людьми и наркотиками, контрабандой. Вместе с тем ликвидированы 2 группы по обороту марихуаны и героина. За тот же период возбуждено и 54 уголовных дела в отношении сотрудников МВД за превышение служебных полномочий, что на 12 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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