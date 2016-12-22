Реформа МВД находится на первом этапе из восьми

Реформа МВД РМ находится на первом этапе из восьми предусмотренных, - заявил министр внутренних дел Алексей Ройбу на заседании коллегии министерства в среду.

INFOTAG , 28 июля 2011 г., 11:59

Он отметил, что "хотя много сделано для демократизации и улучшения качества работы МВД, общество еще не ощущает эффекта от этих перемен".

"Такая ситуация вызвана незнанием сути реформы и механизмов ее внедрения, что порождает недопонимание. Но инициированные институциональные и организационные изменения будут проведены, они предназначены для формирования функциональной системы, способной предоставлять гражданам качественные услуги", - подчеркнул Ройбу.

По его словам, первый этап внедрения реформы МВД предусматривает изменение законодательной основы. Реформа началась с реализации концепции и плана действий по новой организации системы.

Начальник юридического отдела МВД Игорь Трофимов сказал, что на основе консультаций с гражданским обществом разработан проект закона о деятельности полиции, статус полицейского и проект закона о службе карабинеров.

"Мы составили новый регламент оценки профессиональной деятельности сотрудников МВД, намерены разработать более 70 проектов и постановлений, касающихся плана внедрения реформ. Они будут связаны с новыми механизмами работы, которые станут применяться во всех сферах МВД", - сказал Трофимов.

Правительство РМ утвердило концепцию реформирования МВД в декабре 2010 г. Реформа ройдет в восемь этапов, результатом ее станет преобразование и модернизация правоохранительной системы в стране.

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