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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Реформа МВД находится на первом этапе из восьми
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Он отметил, что "хотя много сделано для демократизации и улучшения качества работы МВД, общество еще не ощущает эффекта от этих перемен".
"Такая ситуация вызвана незнанием сути реформы и механизмов ее внедрения, что порождает недопонимание. Но инициированные институциональные и организационные изменения будут проведены, они предназначены для формирования функциональной системы, способной предоставлять гражданам качественные услуги", - подчеркнул Ройбу.
По его словам, первый этап внедрения реформы МВД предусматривает изменение законодательной основы. Реформа началась с реализации концепции и плана действий по новой организации системы.
Начальник юридического отдела МВД Игорь Трофимов сказал, что на основе консультаций с гражданским обществом разработан проект закона о деятельности полиции, статус полицейского и проект закона о службе карабинеров.
"Мы составили новый регламент оценки профессиональной деятельности сотрудников МВД, намерены разработать более 70 проектов и постановлений, касающихся плана внедрения реформ. Они будут связаны с новыми механизмами работы, которые станут применяться во всех сферах МВД", - сказал Трофимов.
Правительство РМ утвердило концепцию реформирования МВД в декабре 2010 г. Реформа ройдет в восемь этапов, результатом ее станет преобразование и модернизация правоохранительной системы в стране.
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