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22 декабря 2016 г.
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Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

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Европейская интеграция

Совет Европы реформирует свои структуры в Кишинэу

В Республике Молдова будет учреждено Бюро Совета Европы. Оно заменит две структуры СЕ, действующие в настоящее время в Кишинэу: Бюро информирования Совета Европы и специального представителя генерального секретаря Совета Европы.
Info-Prim Neo, 28 июля 2011 г., 12:54

Генеральный секретарь Совета Европы инициировал меморандумы-соглашения об отделениях Совета Европы со всеми заинтересованными государствами. Соответствующий проект был передан и Республике Молдова, парламент его поддержал.

Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Андрей Попов отметил на заседании парламента в четверг, 28 июля, что ратификация меморандума будет способствовать улучшению отношений между Республикой Молдова и Советом Европы.

Бюро информация Совета Европы в Республике Молдова было учреждено 15 октября 2000 года. А статус специального представителя генерального секретаря Совета Европы был введен 4 ноября 2002 года.

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