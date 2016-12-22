Совет Европы реформирует свои структуры в Кишинэу

В Республике Молдова будет учреждено Бюро Совета Европы. Оно заменит две структуры СЕ, действующие в настоящее время в Кишинэу: Бюро информирования Совета Европы и специального представителя генерального секретаря Совета Европы.

Info-Prim Neo , 28 июля 2011 г., 12:54

Генеральный секретарь Совета Европы инициировал меморандумы-соглашения об отделениях Совета Европы со всеми заинтересованными государствами. Соответствующий проект был передан и Республике Молдова, парламент его поддержал.

Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Андрей Попов отметил на заседании парламента в четверг, 28 июля, что ратификация меморандума будет способствовать улучшению отношений между Республикой Молдова и Советом Европы.

Бюро информация Совета Европы в Республике Молдова было учреждено 15 октября 2000 года. А статус специального представителя генерального секретаря Совета Европы был введен 4 ноября 2002 года.

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