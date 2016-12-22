- Сергей Афанасенко: История человека с неограниченными возможностями, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:42
- Мир равных возможностей, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:34
- Профессия – дело нужное!?, Ecaterina Manita/Tatiana Crăciun, 27 июня 2011 г., 11:43
- Как дела, cтудент?, Екатерина Терзи/Людмила Руцинская, 24 июня 2011 г., 11:21
- Дать второй шанс, Алла Бюк, газета «Панорама», 23 июня 2011 г., 11:26
- Жизнь на обочине, Ирина Колойденко, газета «Караван», Приднестровье, 23 июня 2011 г., 11:18
Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Совет Европы реформирует свои структуры в Кишинэу
- Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание, Centrul pentru Jurnalism Independent, 8 августа 2011 г., 15:15
- Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии, Info-Prim Neo, 4 августа 2011 г., 13:43
- Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев, Info-Prim Neo, 3 августа 2011 г., 15:27
- Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными, Info-Prim Neo, 2 августа 2011 г., 14:54
- Kommersant: Неторжественные итоги, Kommersant «Ъ-MD», 1 августа 2011 г., 14:08
- Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO, Info-Prim Neo, 1 августа 2011 г., 13:50
Генеральный секретарь Совета Европы инициировал меморандумы-соглашения об отделениях Совета Европы со всеми заинтересованными государствами. Соответствующий проект был передан и Республике Молдова, парламент его поддержал.
Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Андрей Попов отметил на заседании парламента в четверг, 28 июля, что ратификация меморандума будет способствовать улучшению отношений между Республикой Молдова и Советом Европы.
Бюро информация Совета Европы в Республике Молдова было учреждено 15 октября 2000 года. А статус специального представителя генерального секретаря Совета Европы был введен 4 ноября 2002 года.
© Все права защищены. Для полной или частичной репродукции необходимо письменное разрешение IPN.