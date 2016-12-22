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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
ЛДПМ и ПКРМ не хотят расширения полномочий примара Кишинева
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Постоянная парламентская Комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету выдала в среду отрицательное заключение на законопроект, позволявший примару самостоятельно назначать директоров муниципальных управлений и предприятий. Против этого выступили ЛДПМ и ПКРМ. Несмотря на то, что либералы и демократы проголосовали "за" принятие проекта, они оказались в меньшинстве.
Автор законодательной инициативы либерал Валериу Мунтяну считает, что сейчас у нас есть два закона, которые противоречат друг другу: один предусматривает, что обязанность назначать директоров управлений и предприятий входит в компетенцию примара, другой предполагает, что это полномочие Муницuпaльного совета.
"Нам следует исключить противоречия в законе. У нас были случаи, когда примар снимал с должности кого-либо из сотрудников, а суд восстанавливал его на работе, поскольку Кишиневский муниципальный совет не принял такого же решения, как и примар", - сказал он.
По словам Мунтяну, ЛДПМ и ПКРМ сопротивляются введению поправки в законодательство "по политическим мотивам".
А Тудор Делиу от ЛДПМ считает, что "либералы хотят изменить закон в зависимости от примара, поскольку сейчас руководит столицей член их партии".
"Эта инициатива полностью принижает избираемую власть, какой является Кишиневский муниципальный совет", - считает Делиу.
Такая законодательная инициатива предложена две недели назад на обсуждение парламента, но ЛДПМ не согласилась с ее включением в повестку дня.
В Комиссию по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету входят 12 депутатов: пять от ПКРМ, три от ЛДПМ и по два от ДПМ и ЛП.
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