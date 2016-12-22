ПоискSr
Реклама на Moldova Azi

22 декабря 2016 г.
Комментарии
Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

Фотография недели
80_4dff5b0def856
80_4dff5b14244d9
125_4dff5b08de461

Флэш-моб "+1 голос" для мобилизации избирателей © Moldova Azi

Политика

ЛДПМ и ПКРМ не хотят расширения полномочий примара Кишинева

Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) и Партия коммунистов РМ (ПКРМ) не хотят расширения полномочий примара Кишинева.
Info-Prim Neo, 28 июля 2011 г., 14:48

Постоянная парламентская Комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету выдала в среду отрицательное заключение на законопроект, позволявший примару самостоятельно назначать директоров муниципальных управлений и предприятий. Против этого выступили ЛДПМ и ПКРМ. Несмотря на то, что либералы и демократы проголосовали "за" принятие проекта, они оказались в меньшинстве.

Автор законодательной инициативы либерал Валериу Мунтяну считает, что сейчас у нас есть два закона, которые противоречат друг другу: один предусматривает, что обязанность назначать директоров управлений и предприятий входит в компетенцию примара, другой предполагает, что это полномочие Муницuпaльного совета.

"Нам следует исключить противоречия в законе. У нас были случаи, когда примар снимал с должности кого-либо из сотрудников, а суд восстанавливал его на работе, поскольку Кишиневский муниципальный совет не принял такого же решения, как и примар", - сказал он.

По словам Мунтяну, ЛДПМ и ПКРМ сопротивляются введению поправки в законодательство "по политическим мотивам".

А Тудор Делиу от ЛДПМ считает, что "либералы хотят изменить закон в зависимости от примара, поскольку сейчас руководит столицей член их партии".

"Эта инициатива полностью принижает избираемую власть, какой является Кишиневский муниципальный совет", - считает Делиу.

Такая законодательная инициатива предложена две недели назад на обсуждение парламента, но ЛДПМ не согласилась с ее включением в повестку дня.
В Комиссию по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету входят 12 депутатов: пять от ПКРМ, три от ЛДПМ и по два от ДПМ и ЛП.

© 2011 ИНФОТАГ all rights reserved

 


Войти
Мнения читателей
Последние коментарии:
Нет комментариев.
Добавить Сбросить
Авторизируйтесь чтобы иметь возможность комментировать.
T
   