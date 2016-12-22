ЛДПМ и ПКРМ не хотят расширения полномочий примара Кишинева

Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) и Партия коммунистов РМ (ПКРМ) не хотят расширения полномочий примара Кишинева.

Info-Prim Neo , 28 июля 2011 г., 14:48

Постоянная парламентская Комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету выдала в среду отрицательное заключение на законопроект, позволявший примару самостоятельно назначать директоров муниципальных управлений и предприятий. Против этого выступили ЛДПМ и ПКРМ. Несмотря на то, что либералы и демократы проголосовали "за" принятие проекта, они оказались в меньшинстве.

Автор законодательной инициативы либерал Валериу Мунтяну считает, что сейчас у нас есть два закона, которые противоречат друг другу: один предусматривает, что обязанность назначать директоров управлений и предприятий входит в компетенцию примара, другой предполагает, что это полномочие Муницuпaльного совета.

"Нам следует исключить противоречия в законе. У нас были случаи, когда примар снимал с должности кого-либо из сотрудников, а суд восстанавливал его на работе, поскольку Кишиневский муниципальный совет не принял такого же решения, как и примар", - сказал он.

По словам Мунтяну, ЛДПМ и ПКРМ сопротивляются введению поправки в законодательство "по политическим мотивам".

А Тудор Делиу от ЛДПМ считает, что "либералы хотят изменить закон в зависимости от примара, поскольку сейчас руководит столицей член их партии".

"Эта инициатива полностью принижает избираемую власть, какой является Кишиневский муниципальный совет", - считает Делиу.

Такая законодательная инициатива предложена две недели назад на обсуждение парламента, но ЛДПМ не согласилась с ее включением в повестку дня.

В Комиссию по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету входят 12 депутатов: пять от ПКРМ, три от ЛДПМ и по два от ДПМ и ЛП.

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