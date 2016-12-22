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Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

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Европейская интеграция

Биометрические паспорта подешевеют с 1 августа

С 1 августа биометрические паспорта будут стоить примерно на 10 процентов меньше. Об этом объявил на пресс-конференции министр информационных технологий и связи Павел Филип.
Info-Prim Neo, 28 июля 2011 г., 17:39

По словам министра, снижение стоимости оформления паспортов стало возможным благодаря инициированию на государственном предприятии „Registru" процесса реструктуризации. С марта, после замены руководства предприятия, расходы сократились примерно на 18 миллионов леев.

Так, с 1 августа паспорта, оформляемые за 30-дневный срок, будут стоить 700 леев, а за 15-дневный срок - 900. Паспорт, оформляемый за 10 дней, будет стоить 1000 леев. На 100 леев дороже будет оформить паспорт за 5-дневный срок. При оформлении за сутки биометрический паспорт будет стоить 1200 леев, за 6 часов - 1400 леев, то есть вдвое дороже, чем при оформлении за 30 дней.

"Некоторые элементы процесса реструктуризации и оптимизации расходов на государственном предприятии „Registru" не могут повлечь эффект немедленно. Мы продолжим этот процесс. Один из ожидаемых эффектов - снижение затрат при оформлении биометрических паспортов", - заявил министр информационных технологий и связи.

С начала года было оформлено 156 тысяч биометрических паспортов.

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