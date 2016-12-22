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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Либералы воспрепятствовали расширению полномочий премьера Владимира Филата
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На заседании в четверг депутаты рассматривали законопроект, по которому премьера наделяли властью отдавать приказ о немедленной выдаче материальных средств из государственного резерва без решения правительства.
Либерал-демократы считают, что это право "создаст условия для оперативного принятия мер по ликвидации последствий стихийных бедствий в чрезвычайных ситуциях".
"В случае трагедии, Боже, упаси, премьер сможет принять оперативные решения для оказания помощи населению. В чрезвычайных ситуациях премьер несет бремя незамедлительного принятия решений, потому что он еще и председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - отметил Стрелец.
Депутаты-либералы считают, что либеральные демократы преувеличивают в своих оценках положения.
"Не приводите как обоснование спасение граждан, так как для этого можно созвать срочное заседание правительства. Кроме того, существует еще и Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве, задача которой реагировать в форсмажорных обстоятельствах", - сказал лидер ЛП Михай Гимпу.
За расширение полномочий премьера проголосовали 40 депутатов ЛДПМ и ДПМ, а либералы воздержались, в результате чего законопроект пришлось отклонить.
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