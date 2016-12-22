Либералы воспрепятствовали расширению полномочий премьера Владимира Филата

Депутаты от либеральной партии (ЛП) воспрепятствовали расширению полномочий премьер-министра Владимир Филата.

INFOTAG , 28 июля 2011 г., 17:59

На заседании в четверг депутаты рассматривали законопроект, по которому премьера наделяли властью отдавать приказ о немедленной выдаче материальных средств из государственного резерва без решения правительства.

Либерал-демократы считают, что это право "создаст условия для оперативного принятия мер по ликвидации последствий стихийных бедствий в чрезвычайных ситуциях".

"В случае трагедии, Боже, упаси, премьер сможет принять оперативные решения для оказания помощи населению. В чрезвычайных ситуациях премьер несет бремя незамедлительного принятия решений, потому что он еще и председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - отметил Стрелец.

Депутаты-либералы считают, что либеральные демократы преувеличивают в своих оценках положения.

"Не приводите как обоснование спасение граждан, так как для этого можно созвать срочное заседание правительства. Кроме того, существует еще и Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве, задача которой реагировать в форсмажорных обстоятельствах", - сказал лидер ЛП Михай Гимпу.

За расширение полномочий премьера проголосовали 40 депутатов ЛДПМ и ДПМ, а либералы воздержались, в результате чего законопроект пришлось отклонить.

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