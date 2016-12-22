В Кишинэу возлагают большие надежды на Варшавский саммит

Министерство иностранных дел и европейской интеграции и гражданское общество с большой надеждой ждет саммита Восточного партнерства, который будет организован в сентябре в Польше, председательствующей в Совете Европейского союза.

Info-Prim Neo , 29 июля 2011 г., 8:21

В ходе организованного в четверг, 28 июля, заседания Клуба прессы Ассоциации внешней политики, посвященного приоритетам польского председательства в Совете Европейского союза, исполнительный директор АВП Виктор Кирилэ выразил надежду, что на этом саммите будет сформулирована более ясная перспектива интеграции Республики Молдова в ЕС, передает Info-Prim Neo.

Виктор Кирилэ отметил, что Польша как председатель Совета Европейского союза, ставит перед собой оптимистическую программу. Более того, это смелая программа со взглядом в будущее. "Тот факт, что расширение остается стратегической задачей польского председательства в Совете Европейского союза, не может не радовать тех, кто ждет все большего расширения на континенте европейских ценностей и европейских принципов, охвата ими Восточной Европы, в том числе и Республики Молдова", - отметил исполнительный директор АВП.

Глава департамента европейской интеграции Министерства иностранных дел и европейской интеграции Валериу Георгиу заявил, что в Польше очень хорошо известна ситуация в Молдове. Республика Молдова намерена реализовать за этот период целый ряд мер. Прежде всего это либерализация поездок граждан. Другой аспект - это переговоры и создание Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли. "Мы видим, что польское председательство поддерживает позицию Республики Молдова, выдвигает позитивный подход и настаивает на том, чтобы в ходе сентябрьского саммита было конкретнее объявлено о либерализации визового режима. Ожидания велики и основываются на опыте, весе Польши в ЕС, знании ею нашей ситуации", - добавил Валериу Георгиу.

Кроме того, как подчеркнул представитель молдавского внешнеполитического ведомства, возможно, что в период председательства Польши в Совете Европейского союза будет подписано и соглашение о либерализации европейского воздушного пространства, которое на данный момент находится на этапе первых переговоров, которые, по словам его коллег из МИДЕИ, проходят конструктивно.

Посол Республики Польша в Республике Молдова Богумил Люфт, присутствовавший на заседании Клуба прессы, отметил, что саммит Восточного партнерства в Варшаве - очень важное событие. В данном мероприятии примут участие представители всех стран ЕС, имеющих право принимать решения. По словам дипломата, среди основных элементов программы польского председательства в Совете Европейского союза, - меры по преодолению экономического кризиса, продвижению безопасности стран ЕС, повышению эффективности политики соседства и в целом внешней политики.

Польша председательствует в Совете Европейского союза с 1 июля по 31 декабря 2011 года.

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