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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Парламент ратифицировал молдо-украинский протокол о взаимном признании собственности
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Вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Попов на заседании парламента сказал, что ратификация Протокола обеспечит правовую базу для начала переговоров с украинской стороной по каждому объекту.
"Несмотря на то, что Соглашение о признании собственности подписано еще в 1994 г., реальный процесс ее признания находится в той же стадии развития. Порой он очень труден, тем более, что переговоры на этот счет прекращены в 2006 г. Наша задача - подготовить правовую базу для переговоров с украинской стороной о собственности на объекты, которые мы считаем молдавскими", - сказал Попов.
По его словам, "Верховная Рада Украины еще не ратифицировала Протокол, поскольку уже две недели находится на каникулах".
"Не понимаю, почему бы Раде не ратифицировать его в сентябре, раз по нему есть заключения всех комиссий", - считает Попов.
Вице-министр подчеркнул, что по проведенным до 2006 г. переговорам Киев признал право собственности РМ на 30 объектов на территории Украины.
"Наши тяжбы относятся, в частности, к праву собственности на Новоднестровскую гидроэлектрическую плотину, карьеры щебня в Черновцах и Первомайске", - уточнил Попов.
Протокол ратифицирован голосами 53 депутатов. Неприсоединившийся депутат Михай Годя выступил против под предлогом "неуверенности в том, что Украина ратифицирует Протокол без того, чтобы поставить РМ невыгодные условия".
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