Парламент ратифицировал молдо-украинский протокол о взаимном признании собственности

Парламент ратифицировал молдавско-украинский Протокол о взаимном признании собственности на объекты, которые до 1 декабря 1990 г. находились в подчинении органов союзно-республиканского управления бывшего СССР.

INFOTAG , 29 июля 2011 г., 8:27

Вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Попов на заседании парламента сказал, что ратификация Протокола обеспечит правовую базу для начала переговоров с украинской стороной по каждому объекту.

"Несмотря на то, что Соглашение о признании собственности подписано еще в 1994 г., реальный процесс ее признания находится в той же стадии развития. Порой он очень труден, тем более, что переговоры на этот счет прекращены в 2006 г. Наша задача - подготовить правовую базу для переговоров с украинской стороной о собственности на объекты, которые мы считаем молдавскими", - сказал Попов.

По его словам, "Верховная Рада Украины еще не ратифицировала Протокол, поскольку уже две недели находится на каникулах".

"Не понимаю, почему бы Раде не ратифицировать его в сентябре, раз по нему есть заключения всех комиссий", - считает Попов.

Вице-министр подчеркнул, что по проведенным до 2006 г. переговорам Киев признал право собственности РМ на 30 объектов на территории Украины.

"Наши тяжбы относятся, в частности, к праву собственности на Новоднестровскую гидроэлектрическую плотину, карьеры щебня в Черновцах и Первомайске", - уточнил Попов.

Протокол ратифицирован голосами 53 депутатов. Неприсоединившийся депутат Михай Годя выступил против под предлогом "неуверенности в том, что Украина ратифицирует Протокол без того, чтобы поставить РМ невыгодные условия".

© 2011 ИНФОТАГ all rights reserved.