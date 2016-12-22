Европейский союз выделяет Молдове около 200 миллионов евро в течение двух лет

В 2011-2012 годы Европейский союз выделяет Республике Молдова финансовую помощь в объеме около 200 миллионов евро, и это не полная сумма, заявил на брифинге руководитель Делегации Европейского союза в Молдове Дирк Шубель.

Info-Prim Neo , 29 июля 2011 г., 9:00

В этом контексте европейский посол конкретизировал положения годовой программы для Республики Молдова на этот год, утвержденной недавно в Брюсселе, которая составляет 78,6 миллиона евро. "Этот бюджет покроет в первую очередь энергетический сектор и именно сферу возобновляемой энергии и энергетической эффективности, в целом на это будет направлено 42,6 миллиона евро. Кроме того, программа предусматривает расходы на всеобъемлющую консолидацию институциональных возможностей, программу Twining, данная помощь исчисляется 14,6 миллиона евро. 12 миллионов евро будет направлено на пакет мер по укреплению доверия для урегулирования приднестровского конфликта. Еще 10 миллионов евро будет включено в этот бюджет для технической поддержки, а именно для поддержания реформы в области юстиции. И эту помощь в 10 миллионов не следует путать с бюджетной поддержкой, которую мы планируем на 2012 год, если и когда всеобъемлющая стратегия по реформе юстиции будет разработана", - отметил глава Делегации ЕС в Молдове.

По словам Дирка Шубеля, общая сумма в размере 78,6 миллиона евро не отражает совокупный объем помощи, которую Республика Молдова получит от Европейского союза на протяжении этого года. "Ранее мы отмечали, что Европейский союз дополнительно предоставил сумму в 1,24 миллиарда для Восточного партнерства, эти средства запланированы на период 2011-2013 годов. В соответствии с принципом "больше для большего", при распределении этой помощи Республика Молдова, полагаю, может получить 60-80 миллионов евро в течение 2011-2013 годов. Кроме того, Молдова получит и помощь в рамках многонациональных программа. Таким образом, заключаем, что Республика Молдова может получить финансирование в размере 100 миллионов евро из фондов, предоставляемых Европейским союзом в 2011 году", - уточнил европейский дипломат.

Двусторонняя программа ЕС-РМ на 2012 год предусматривает 94,2 миллиона евро. "И как мы подчеркивали ранее, наибольшая часть этой суммы будет выделена на реформу системы юстиции, если эта общая стратегия по реформе системы юстиции будет разработана. Определенная сумма будет направлена и на всеобъемлющую консолидацию институциональных возможностей. Кроме того, мы готовы софинансировать участие Молдовы в 7 программах Европейского союза. Кстати, Республика Молдова - первая страна, получившая такую возможность", - отметил глава Делегации ЕС в Кишинэу.

В последующие годы у Республики Молдова есть шансы воспользоваться увеличением европейской помощи в контексте повышения примерно на 40 процентов бюджета Европейского союза на Европейскую политику соседству, рассчитанного на шесть лет, с 2015 по 2020 годы, и представленного Европейской комиссией в июне. "Хорошая новость заключается в том, что в сложившейся трудной экономической ситуации во всем мире было предложение об увеличении этого бюджета для европейского соседства на 40 процентов по сравнению с предыдущим бюджетом на 2006-2013 годы. Если это предложение будет принято странами ЕС, на данные меры будет выделено 16,1 миллиарда евро. Этот бюджет будет сконцентрирован на политиках и принципе "больше за большее". То есть в силу вступит критерий дифференциации. Кроме того, этот бюджет будет предусматривать большую гибкость, более строгие условия, а также больше стимулов для лучших результатов. Главная цель - это продвижение политических, экономических, социальных реформ в соседних с ЕС странах, поддержка приоритетов, оговоренных в Плане действий по соседству, поддержка стандартов и политики сближения с ЕС, обеспечение устойчивого роста, активизация межчеловеческих контактов", - заключил руководитель Делегации Европейского союза в Республике Молдова Дирк Шубель.

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