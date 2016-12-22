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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Родственники депутатов - повод для скандала в парламенте
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В четверг парламент принял поправки, устанавливающие правила, по которым чиновники, служащие, прокуроры, судьи представят декларации о доходах и имуществе.
Яблоком раздора стала декларация об интересах, в которую, согласно поправкам, следовало включить родственников второй степени.
Депутаты от ЛП, ДПМ и ЛДПМ возмутились потому, что не знают всех двоюродных братьев и сестер и других родственников второй степени, чтобы включить их в декларацию. Почти через час обсуждений депутаты решили ограничиться декларацией об интересах, включающей родственников первой степени.
Из поправок следует, что Интеграционная комиссия опубликует на веб-сайте декларации о доходе, имуществе и интересах в 30-дневный срок, за исключением деклараций офицеров Службы информации и безопасности.
Подача деклараций с нарушением установленных законом сроков наказуема по Кодексу об административных правонарушениях, а указание неточных или неполных данных наказуемо по Уголовному кодексу.
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