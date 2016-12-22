Имущество чиновников, судей и служащих будет проверять интеграционная комиссия

Парламент принял в четверг закон о том, что имущество чиновников, судей и служащих будет проверять Интеграционная комиссия.

INFOTAG , 29 июля 2011 г., 9:00

Комиссия будет состоять из 26 человек, пять из которых будут назначены: трое - парламентским большинством, один - парламентской оппозицией, один - гражданским обществом на конкурсной основе. Остальную часть комиссии составят отобранные по конкурсу эксперты, которые сформируют аппарат Комиссии.

Члены Комиссии должны быть беспартийными. Это должны быть люди, которые ранее не занимали высокие государственные должности или были информаторами или сотрудниками Службы информации и безопасности.

Как отметил министр юстиции Олег Ефрим, Комиссию возглавит председатель, избранный на пять лет. Пятеро членов Комиссии по назначению тоже будут работать в ней пять лет с правом одного мандата.

"Комиссия будет проверять декларации о доходах, имуществе и личных интересах. Она установит, существует ли между доходом и имуществом, заработанным за один и тот же период, разница, которую нельзя обосновать, и обратится в орган по уголовному преследованию", - заключил он.

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