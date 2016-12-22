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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Имущество чиновников, судей и служащих будет проверять интеграционная комиссия
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Комиссия будет состоять из 26 человек, пять из которых будут назначены: трое - парламентским большинством, один - парламентской оппозицией, один - гражданским обществом на конкурсной основе. Остальную часть комиссии составят отобранные по конкурсу эксперты, которые сформируют аппарат Комиссии.
Члены Комиссии должны быть беспартийными. Это должны быть люди, которые ранее не занимали высокие государственные должности или были информаторами или сотрудниками Службы информации и безопасности.
Как отметил министр юстиции Олег Ефрим, Комиссию возглавит председатель, избранный на пять лет. Пятеро членов Комиссии по назначению тоже будут работать в ней пять лет с правом одного мандата.
"Комиссия будет проверять декларации о доходах, имуществе и личных интересах. Она установит, существует ли между доходом и имуществом, заработанным за один и тот же период, разница, которую нельзя обосновать, и обратится в орган по уголовному преследованию", - заключил он.
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