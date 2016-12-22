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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Валериу Стрелец: "Оппозиция внутри аеи отрицательно влияла на работу Парламента"
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Он считает, что "оппозицию в АЕИ подпитывает разочарование тех, кто добился скромных результатов в ходе избирательной кампании".
"Ситуация, в которой наши партнеры по коалиции чередовались в оппозиции, негативно повлияла на трудоспособность парламента. Примеров целый ряд, когда партнеры по АЕИ заблокировали проекты демонополизации рынка металлов, а также усиления вмешательства премьера в кризисной ситуации, предоставление льгот депутатам, которые проголосовали за независимость РМ, отказ от президиума правительства", - перечислил Стрелец.
По его словам, сессия завершилась слишком быстро, много важных проектов, предложенных ЛДПМ, так и не были приняты или были заблокированы коллегами по Альянсу.
Он выразил надежду, что будущая парламентская сессия станет намного эффективней и ответственней, а в результате - ощутимей для граждан РМ.
Стрецел сказал, что ЛДПМ стремится найти решение, которое повысило бы ответственность депутатов от ПКРМ, которые не являлись на заседания законодательного органа.
"Неявка на работуподлежит финансовому наказанию, к тому же следует найти эффективные меры для учета прогулов депутатов, труд которых оплачивается из государственных денег", - сказал Стрелец.
Он также отметил, что ЛДПМ не голосовала за некоторые проекты, выдвинутые ЛП о местной публичной администрации потому, что они "продвигают личные интересы".
"На осенне-зимней сессии мы обсудим проблему децентрализации и укрепления местной автономии", - заключил Стрелец.
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