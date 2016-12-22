Валериу Стрелец: "Оппозиция внутри аеи отрицательно влияла на работу Парламента"

В правящем Альянсе за европейскую интеграцию АЕИ существует оппозиция, что отрицательно повлияло на эффективность работы парламента в весенне-летней сессии, - отметил в пятницу на пресс-конференции лидер парламентской группы Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Валериу Стрелец.

INFOTAG , 1 августа 2011 г., 13:41

Он считает, что "оппозицию в АЕИ подпитывает разочарование тех, кто добился скромных результатов в ходе избирательной кампании".

"Ситуация, в которой наши партнеры по коалиции чередовались в оппозиции, негативно повлияла на трудоспособность парламента. Примеров целый ряд, когда партнеры по АЕИ заблокировали проекты демонополизации рынка металлов, а также усиления вмешательства премьера в кризисной ситуации, предоставление льгот депутатам, которые проголосовали за независимость РМ, отказ от президиума правительства", - перечислил Стрелец.

По его словам, сессия завершилась слишком быстро, много важных проектов, предложенных ЛДПМ, так и не были приняты или были заблокированы коллегами по Альянсу.

Он выразил надежду, что будущая парламентская сессия станет намного эффективней и ответственней, а в результате - ощутимей для граждан РМ.

Стрецел сказал, что ЛДПМ стремится найти решение, которое повысило бы ответственность депутатов от ПКРМ, которые не являлись на заседания законодательного органа.

"Неявка на работуподлежит финансовому наказанию, к тому же следует найти эффективные меры для учета прогулов депутатов, труд которых оплачивается из государственных денег", - сказал Стрелец.

Он также отметил, что ЛДПМ не голосовала за некоторые проекты, выдвинутые ЛП о местной публичной администрации потому, что они "продвигают личные интересы".



"На осенне-зимней сессии мы обсудим проблему децентрализации и укрепления местной автономии", - заключил Стрелец.

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