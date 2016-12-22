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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO
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"У нас имеется 3-4 законопроекта, касающихся полиции. План действий о реформировании полицейской системы предусматривает ликвидацию патрульно-постовой службы и передачу ее полномочий карабинерам", - заявил Серджиу Остаф.
Предложения о реформе предусматривают более высокий уровень деполитизации и демилитаризации центрального аппарата полиции. Серджиу Остаф ожидает, что первые результаты будут заметны к концу года, когда будут внесены изменения.
План реформирования предусматривает 8 этапов и направлен на исполнение обязательств, принятых на себя Республикой Молдова в контексте Национальной программы внедрения Плана действий Республика Молдова - Европейский союз в области либерализации визового режима.
Как ожидается, в результате данной реформы удастся обеспечить качество работы Министерства внутренних дел и подчиненных ему структур, создать простую и доступную систему услуг и обеспечить надлежащий и эффективный механизм повышения заработной платы сотрудников МВД.