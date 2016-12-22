ПоискSr
Реклама на Moldova Azi

22 декабря 2016 г.
Комментарии
Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

Фотография недели
80_4dff5b0def856
80_4dff5b14244d9
125_4dff5b08de461

Флэш-моб "+1 голос" для мобилизации избирателей © Moldova Azi

Европейская интеграция

Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO

Намерения о реформировании полицейской системы являются хорошими, а первые шаги делаются в верном направлении, заявил исполнительный директор Ресурсного центра по правам человека (CreDO) Серджиу Остаф.
Info-Prim Neo, 1 августа 2011 г., 13:50

"У нас имеется 3-4 законопроекта, касающихся полиции. План действий о реформировании полицейской системы предусматривает ликвидацию патрульно-постовой службы и передачу ее полномочий карабинерам", - заявил Серджиу Остаф.

Предложения о реформе предусматривают более высокий уровень деполитизации и демилитаризации центрального аппарата полиции. Серджиу Остаф ожидает, что первые результаты будут заметны к концу года, когда будут внесены изменения.

План реформирования предусматривает 8 этапов и направлен на исполнение обязательств, принятых на себя Республикой Молдова в контексте Национальной программы внедрения Плана действий Республика Молдова - Европейский союз в области либерализации визового режима.

Как ожидается, в результате данной реформы удастся обеспечить качество работы Министерства внутренних дел и подчиненных ему структур, создать простую и доступную систему услуг и обеспечить надлежащий и эффективный механизм повышения заработной платы сотрудников МВД.

Info-Prim Neo

 


Войти
Мнения читателей
Последние коментарии:
Нет комментариев.
Добавить Сбросить
Авторизируйтесь чтобы иметь возможность комментировать.
T
   