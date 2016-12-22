Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO

Намерения о реформировании полицейской системы являются хорошими, а первые шаги делаются в верном направлении, заявил исполнительный директор Ресурсного центра по правам человека (CreDO) Серджиу Остаф.

Info-Prim Neo , 1 августа 2011 г., 13:50

"У нас имеется 3-4 законопроекта, касающихся полиции. План действий о реформировании полицейской системы предусматривает ликвидацию патрульно-постовой службы и передачу ее полномочий карабинерам", - заявил Серджиу Остаф.

Предложения о реформе предусматривают более высокий уровень деполитизации и демилитаризации центрального аппарата полиции. Серджиу Остаф ожидает, что первые результаты будут заметны к концу года, когда будут внесены изменения.

План реформирования предусматривает 8 этапов и направлен на исполнение обязательств, принятых на себя Республикой Молдова в контексте Национальной программы внедрения Плана действий Республика Молдова - Европейский союз в области либерализации визового режима.

Как ожидается, в результате данной реформы удастся обеспечить качество работы Министерства внутренних дел и подчиненных ему структур, создать простую и доступную систему услуг и обеспечить надлежащий и эффективный механизм повышения заработной платы сотрудников МВД.

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