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22 декабря 2016 г.
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Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

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Политика

Kommersant: Неторжественные итоги

Первая весенне-летняя сессия парламента, избранного 28 ноября 2010 года, завершилась чередой скандалов, отмечает сайт Коммерсант (Ъ-MD).
Kommersant «Ъ-MD», 1 августа 2011 г., 14:08

"Коммерсант" напоминает, что депутаты правящего альянса с видимым удовольствием шли на конфликт, заваливая законодательные инициативы друг друга. Нынешний парламент также сформировал рекордное количество специальных и следственных комиссий. Так что народным избранникам приходится нелегко - помимо работы в постоянных комиссиях, им нужно заседать и в прочих структурах, созданных внутри законодательного органа XIX-го созыва.

Значимых итогов полугодовой работы депутатов немного, среди весомых следует отметить начало реформы юстиции. Ликвидация экономических судебных инстанций, с годовым опозданием, все же произошла. Правда, при Высшей судебной палате по-прежнему будет функционировать соответствующая коллегия. Министр юстиции Олег Ефрим не видит в этом ничего опасного, тем более что на сохранении коллегии настаивал Высший совет магистратуры.

Kommersant.md

 

 


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