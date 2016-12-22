Kommersant: Неторжественные итоги

Первая весенне-летняя сессия парламента, избранного 28 ноября 2010 года, завершилась чередой скандалов, отмечает сайт Коммерсант (Ъ-MD).

Kommersant «Ъ-MD» , 1 августа 2011 г., 14:08

"Коммерсант" напоминает, что депутаты правящего альянса с видимым удовольствием шли на конфликт, заваливая законодательные инициативы друг друга. Нынешний парламент также сформировал рекордное количество специальных и следственных комиссий. Так что народным избранникам приходится нелегко - помимо работы в постоянных комиссиях, им нужно заседать и в прочих структурах, созданных внутри законодательного органа XIX-го созыва.

Значимых итогов полугодовой работы депутатов немного, среди весомых следует отметить начало реформы юстиции. Ликвидация экономических судебных инстанций, с годовым опозданием, все же произошла. Правда, при Высшей судебной палате по-прежнему будет функционировать соответствующая коллегия. Министр юстиции Олег Ефрим не видит в этом ничего опасного, тем более что на сохранении коллегии настаивал Высший совет магистратуры.

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