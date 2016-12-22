ПоискSr
Реклама на Moldova Azi

22 декабря 2016 г.
Комментарии
Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

Фотография недели
80_4dff5b0def856
80_4dff5b14244d9
125_4dff5b08de461

Флэш-моб "+1 голос" для мобилизации избирателей © Moldova Azi

Общество

Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными

На 105 стипендий, предлагаемых украинским государством молодым людям из Республики Молдова, нашлось всего 56 претендентов. В прошлом году ситуация складывалась похожим образом, тогда также не были заняты все предложенные места.
Info-Prim Neo, 2 августа 2011 г., 14:54

Технический секретарь приемной комиссии из Государственного университета Молдовы Аурелия Рошка рассказала Info-Prim Neo, что стипендии предлагаются в разных университетах и на разных специальностях: право, строительство, химия, физика, математика, журналистика, технологическое воспитание, информационные технологии и др.

Документы принимались 18 - 30 июля. В приеме и отборе заявок участвовали и украинские представители.

В прошлом году Украина предоставила молодым людям из Республики Молдова такое же количество стипендии, однако востребованной оказалась только половина из них.

Info-Prim Neo


Войти
Мнения читателей
Последние коментарии:
Нет комментариев.
Добавить Сбросить
Авторизируйтесь чтобы иметь возможность комментировать.
T
   