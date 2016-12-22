Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными

На 105 стипендий, предлагаемых украинским государством молодым людям из Республики Молдова, нашлось всего 56 претендентов. В прошлом году ситуация складывалась похожим образом, тогда также не были заняты все предложенные места.

Info-Prim Neo , 2 августа 2011 г., 14:54

Технический секретарь приемной комиссии из Государственного университета Молдовы Аурелия Рошка рассказала Info-Prim Neo, что стипендии предлагаются в разных университетах и на разных специальностях: право, строительство, химия, физика, математика, журналистика, технологическое воспитание, информационные технологии и др.

Документы принимались 18 - 30 июля. В приеме и отборе заявок участвовали и украинские представители.

В прошлом году Украина предоставила молодым людям из Республики Молдова такое же количество стипендии, однако востребованной оказалась только половина из них.

Info-Prim Neo