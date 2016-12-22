Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев

Бюджет муниципия Кишинэу на следующий год возрастет на 26%. По словам вицепримара Михая Фуртунэ наибольшие поступления составит подоходный налог с юридических лиц.

Info-Prim Neo , 3 августа 2011 г., 15:27

„Мы находимся на том этапе, когда Главное управление финансов совместно с муниципальными подразделениями и примэриями пригородов представили проект бюджета на 2012 год. Вполне очевидно, что это более оптимистический бюджет по сравнению с нынешним годом, так как у нас отмечается рост на различных участках", отметил Михай Фуртунэ.

По разделу доходов предусматривается 2 миллиарда 473 миллиона леев, что на полмиллиарда леев больше, чем в 2011 году. По мнению Михая Фуртунэ, с подоходного налога на физических лиц в бюджет будет накоплено свыше одного миллиарда леев. Предусматриваются также накопления за счет налогов на недвижимость и дорожных сборов.

„Сборы растут в основном за счет введения вновь налога на прибыль экономических агентов. Это будет новый этап для бюджета муниципия Кишинэу", сказал Михай Фуртунэ со ссылкой на правительственный проект о бюджетно-налоговой политике, который пока не принят Парламентом, но предусматривающий, среди прочего, исключение нулевой квоты при налогообложении экономических агентов, чьи доходы реинвестированы.

Вицепримар отметил, что муниципальный бюджет на следующий год возрастет и по разделу расходов. Они предусмотрены в размере 2 миллиардов 568 миллионов леев в сравнении с 2 миллиардами 310 миллионами леев в прошлом году. Как и в текущем году, муниципальный бюджет покроет бюджет пригородов на уровне 80%.

Проект намечено рассматривать на заседании Кишиневского муниципального совета.

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