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Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев
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„Мы находимся на том этапе, когда Главное управление финансов совместно с муниципальными подразделениями и примэриями пригородов представили проект бюджета на 2012 год. Вполне очевидно, что это более оптимистический бюджет по сравнению с нынешним годом, так как у нас отмечается рост на различных участках", отметил Михай Фуртунэ.
По разделу доходов предусматривается 2 миллиарда 473 миллиона леев, что на полмиллиарда леев больше, чем в 2011 году. По мнению Михая Фуртунэ, с подоходного налога на физических лиц в бюджет будет накоплено свыше одного миллиарда леев. Предусматриваются также накопления за счет налогов на недвижимость и дорожных сборов.
„Сборы растут в основном за счет введения вновь налога на прибыль экономических агентов. Это будет новый этап для бюджета муниципия Кишинэу", сказал Михай Фуртунэ со ссылкой на правительственный проект о бюджетно-налоговой политике, который пока не принят Парламентом, но предусматривающий, среди прочего, исключение нулевой квоты при налогообложении экономических агентов, чьи доходы реинвестированы.
Вицепримар отметил, что муниципальный бюджет на следующий год возрастет и по разделу расходов. Они предусмотрены в размере 2 миллиардов 568 миллионов леев в сравнении с 2 миллиардами 310 миллионами леев в прошлом году. Как и в текущем году, муниципальный бюджет покроет бюджет пригородов на уровне 80%.
Проект намечено рассматривать на заседании Кишиневского муниципального совета.