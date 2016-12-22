- Сергей Афанасенко: История человека с неограниченными возможностями, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:42
- Мир равных возможностей, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:34
- Профессия – дело нужное!?, Ecaterina Manita/Tatiana Crăciun, 27 июня 2011 г., 11:43
- Как дела, cтудент?, Екатерина Терзи/Людмила Руцинская, 24 июня 2011 г., 11:21
- Дать второй шанс, Алла Бюк, газета «Панорама», 23 июня 2011 г., 11:26
- Жизнь на обочине, Ирина Колойденко, газета «Караван», Приднестровье, 23 июня 2011 г., 11:18
Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии
- Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание, Centrul pentru Jurnalism Independent, 8 августа 2011 г., 15:15
- Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев, Info-Prim Neo, 3 августа 2011 г., 15:27
- Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными, Info-Prim Neo, 2 августа 2011 г., 14:54
- Kommersant: Неторжественные итоги, Kommersant «Ъ-MD», 1 августа 2011 г., 14:08
- Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO, Info-Prim Neo, 1 августа 2011 г., 13:50
- Валериу Стрелец: "Оппозиция внутри аеи отрицательно влияла на работу Парламента", INFOTAG, 1 августа 2011 г., 13:41
Кэтэлина Дробун из Унгень сказала, что стоит в очереди с 6 часов утра и еще не знает, если ей удастся до конца дня подать документы, так как очередь очень большая. Она хочет стать журналисткой и отдает предпочтение румынским вузам, так как она желает стать обладательницей европейского диплома, при помощи которого смогла бы легче устроиться на работу.
Жительница города Кэлэрашь Виорика Чобану сказала, что система образования в Румынии более развита, чем в Молдове, а также дипломы признаются во всех странах Европы. Она сказала, что стоит в очереди с 8.00 часов утра и не откажется ни за что, она готова простоять в очереди хоть всю ночь, но только подать документы для продолжения учебы в один из румынских вузов с тем, чтобы впредь стать известным человеком.
Уроженка Корнешть Родика Буга считает, что в Румынии существует больше возможностей для выполнения своих желаний, тем более, что она решила поступить на экономический факультет. Выпускница сказала, что стоит в очереди со вчерашнего дня и с очень большим трудом ей удалось проникнуть в здание для подачи документов.
Александру Душка из Криулень сказал, что все места на факультете по подготовке инженеров-электриков уже заняты и он был вынужден подать документы на другой факультет, главное же для него - добиться стипендии в одном из вузов Румынии.
Согласно протокола сотрудничества Министерства просвещения Республики Молдова и Министерства просвещения, науки, молодежи и спорта Румынии на 2010-2011 годы, Румыния предоставит 1100 мест для учебы в высших учебных заведениях, а также 50 мест для продолжения учебы в условиях мастерата. Для прохождения среднего образования будут выделены 950 мест, в том числе 70 мест для восточных районов Республики Молдова. 50 мест со стипендией и 150 мест без оплаты расходов на обучение, но без стипендий предназначены для молдавской молодежи, закончившей учебу в гимназиях Румынии.