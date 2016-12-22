Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии

Более 3 тысяч выпускников столпились вчера, 3 августа, у бывшего консульства Румынии по улице Влайку Пыркэлаб столицы для того, чтобы добиться места для учебы в Румынии.

Info-Prim Neo , 4 августа 2011 г., 13:43

Кэтэлина Дробун из Унгень сказала, что стоит в очереди с 6 часов утра и еще не знает, если ей удастся до конца дня подать документы, так как очередь очень большая. Она хочет стать журналисткой и отдает предпочтение румынским вузам, так как она желает стать обладательницей европейского диплома, при помощи которого смогла бы легче устроиться на работу.

Жительница города Кэлэрашь Виорика Чобану сказала, что система образования в Румынии более развита, чем в Молдове, а также дипломы признаются во всех странах Европы. Она сказала, что стоит в очереди с 8.00 часов утра и не откажется ни за что, она готова простоять в очереди хоть всю ночь, но только подать документы для продолжения учебы в один из румынских вузов с тем, чтобы впредь стать известным человеком.

Уроженка Корнешть Родика Буга считает, что в Румынии существует больше возможностей для выполнения своих желаний, тем более, что она решила поступить на экономический факультет. Выпускница сказала, что стоит в очереди со вчерашнего дня и с очень большим трудом ей удалось проникнуть в здание для подачи документов.

Александру Душка из Криулень сказал, что все места на факультете по подготовке инженеров-электриков уже заняты и он был вынужден подать документы на другой факультет, главное же для него - добиться стипендии в одном из вузов Румынии.

Согласно протокола сотрудничества Министерства просвещения Республики Молдова и Министерства просвещения, науки, молодежи и спорта Румынии на 2010-2011 годы, Румыния предоставит 1100 мест для учебы в высших учебных заведениях, а также 50 мест для продолжения учебы в условиях мастерата. Для прохождения среднего образования будут выделены 950 мест, в том числе 70 мест для восточных районов Республики Молдова. 50 мест со стипендией и 150 мест без оплаты расходов на обучение, но без стипендий предназначены для молдавской молодежи, закончившей учебу в гимназиях Румынии.

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