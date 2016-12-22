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22 декабря 2016 г.
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Интервью

Георгий Руссу

Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Расследования. Исследования. Репортажи

Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях

Centrul de Investigatii Jurnalistice (CIN)

Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.

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Общество

Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание

Доводим до вашего сведения, что с сентября 2011 года информационный портал Moldova Azi меняет свой формат и содержание.
Centrul pentru Jurnalism Independent, 8 августа 2011 г., 15:15

Сайт в новой формуле не будет больше публиковать актуальные новости, а станет платформой мультимедиа для студентов Высшей школы журналистики (ВСЖ), действующей при Центре независимой журналистики.

На этом портале сегодняшние и будущие студенты смогут представить онлайн лучшие новости, аналитические материалы, репортажи, интервью, расследования, а также снимки, отснятые в рамках учебы в ВСЖ.

Вместе с тем, портал станет дискуссионным форумом на самых разных темах, связанных с журналистской деятельностью в Республике Молдова, законодательными рамками в области СМИ, деятельностью органов по регулированию и саморегулированию в области массмедиа.

 


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