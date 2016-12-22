Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание

Доводим до вашего сведения, что с сентября 2011 года информационный портал Moldova Azi меняет свой формат и содержание.

Centrul pentru Jurnalism Independent , 8 августа 2011 г., 15:15

Сайт в новой формуле не будет больше публиковать актуальные новости, а станет платформой мультимедиа для студентов Высшей школы журналистики (ВСЖ), действующей при Центре независимой журналистики.

На этом портале сегодняшние и будущие студенты смогут представить онлайн лучшие новости, аналитические материалы, репортажи, интервью, расследования, а также снимки, отснятые в рамках учебы в ВСЖ.

Вместе с тем, портал станет дискуссионным форумом на самых разных темах, связанных с журналистской деятельностью в Республике Молдова, законодательными рамками в области СМИ, деятельностью органов по регулированию и саморегулированию в области массмедиа.