- Сергей Афанасенко: История человека с неограниченными возможностями, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:42
- Мир равных возможностей, Виктория Нагорная/Зарина Алимбаева, 27 июня 2011 г., 17:34
- Профессия – дело нужное!?, Ecaterina Manita/Tatiana Crăciun, 27 июня 2011 г., 11:43
- Как дела, cтудент?, Екатерина Терзи/Людмила Руцинская, 24 июня 2011 г., 11:21
- Дать второй шанс, Алла Бюк, газета «Панорама», 23 июня 2011 г., 11:26
- Жизнь на обочине, Ирина Колойденко, газета «Караван», Приднестровье, 23 июня 2011 г., 11:18
Георгий Руссу
Заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
Дела жертв трудового трафика «маринуют» в судебных инстанциях
Одно из самых громких дел, возбужденных по факту торговли людьми в 2009 году, все еще в процессе рассмотрения в первой инстанции и нет никаких признаков того, что приговор будет вынесен в скором будущем.
Портал "Moldova Azi" меняет свой формат и содержание
- Молодежь Молдовы желает учиться в Румынии, Info-Prim Neo, 4 августа 2011 г., 13:43
- Бюджет Кишинэу на следующий год возрастет на полмиллиарда леев, Info-Prim Neo, 3 августа 2011 г., 15:27
- Украинские стипендии остаются в Кишинэу невостребованными, Info-Prim Neo, 2 августа 2011 г., 14:54
- Kommersant: Неторжественные итоги, Kommersant «Ъ-MD», 1 августа 2011 г., 14:08
- Реформа полиции: первые шаги делаются в верном направлении, CReDO, Info-Prim Neo, 1 августа 2011 г., 13:50
- Валериу Стрелец: "Оппозиция внутри аеи отрицательно влияла на работу Парламента", INFOTAG, 1 августа 2011 г., 13:41
Сайт в новой формуле не будет больше публиковать актуальные новости, а станет платформой мультимедиа для студентов Высшей школы журналистики (ВСЖ), действующей при Центре независимой журналистики.
На этом портале сегодняшние и будущие студенты смогут представить онлайн лучшие новости, аналитические материалы, репортажи, интервью, расследования, а также снимки, отснятые в рамках учебы в ВСЖ.
Вместе с тем, портал станет дискуссионным форумом на самых разных темах, связанных с журналистской деятельностью в Республике Молдова, законодательными рамками в области СМИ, деятельностью органов по регулированию и саморегулированию в области массмедиа.